Fetö/pdy Davası - Tutuklu 61 Askeri Personelin Yargılandığı Dava

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan, aralarında tuğgeneral rütbesindeyken TSK'dan ihraç edilen, eski Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Abdulkerim Ünlü'nün de bulunduğu tutuklu 61 askeri personelin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince sanık saysının fazlalığı nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) konferans salonunda görülmesi kararlaştırılan davanın ilk duruşmasına tüm sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.



Kimlik tespitinin ardından haklarında dava açılan 61 tutuklu sanığın ifadeleri alınmaya başlandı.



Savcı mütalaasında, sanıklardan Ünlü'nün, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suçun beraberinde başka suç işleme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanmasını talep etti.



Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ünlü, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimiyle aktif ya da pasif hiçbir alakası bulunmadığı gibi terör örgütü üyesi de olmadığını ileri sürdü.



-"Darbe gecesi Elazığ'da bulunmam tesadüften ibaret"



Darbe girişimi öncesi izne ayrıldığını, 15 Temmuz gecesi Elazığ'da bulunmasının tesadüften ibaret olduğunu iddia eden Ünlü, Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan Yenibaş Jandarma Karakolu'na teröristler tarafından o günlerde tacizde bulunulduğu için operasyon kararı alındığını, bunun üzerine birliğine dönmek için hareket ettiğini öne sürdü.



Hozat'a geçmek için Ankara'dan Elazığ'a geldiğini ve izin dönüşünün hiçbir şekilde darbe girişimiyle bir alakası olmadığını ileri süren Ünlü, şu iddiaları dile getirdi:



"O geceyle ilgili verdiğim tek emir sivil bir aracın Elazığ'a gelerek Hozat'a intikal etmemdi çünkü Elazığ-Tunceli arasında gece helikopter uçuşu yasaklanmıştı. Görevimin başında olmak için bu riski göze aldım. Darbe girişimine yönelik emir ve talimatları uygulamak için Hozat'a gitmedim. Bu kararımın o geceye denk gelmesi büyük bir talihsizlikti. 8. Kolordu Karargahı'na gitmemden sonra tutuklandım. Misafir olacağım diye bir beklenti içindeyken, tutuklandım."



"Klimanın üstündeki poşeti al yok et" yazılı not



Darbe girişiminin ardından tutuklanan Ünlü'nün Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girişinde yapılan üst aramasında, arka cebinde katlanmış vaziyette, "Orduevi 302 no'lu odanın bulunduğu koridorun solunda klimanın üstündeki poşeti al yok et" yazılı bir kağıt ele geçirildiğinin mahkeme heyeti tarafından sorulması üzerine sanık, söz konusu kağıdın kendisine ait olduğunu söyledi.



Ünlü, "Klimanın üzerine bıraktığım poşetin içinde bir tablet, 2 flaş disk bulunmaktaydı. Tablette yetişkin içerikli filmler izlediğimden dolayı kimsenin eline geçmesini istemiyordum. Televizyonlarda benim ismim geçiyordu, utandığım için böyle bir not yazıp tabletin yok edilmesini istedim." ifadesini kullandı.



"Partigöç'ten atama listesi almadım"



İddianamede, "Soruşturma kapsamında ele geçirilen atama listelerinde 8. Kolordu Komutanlığı ve Elazığ Jandarma Komutanlığında görevli bir kısım personelin sıkıyönetim komutanı emrinde görevlendirildiğinin tespit edildiği ve kendisinin atama listesini darbeye teşebbüsten bir gün önce Ankara'da askeri lojmanlarda eski Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ten aldığının" belirtildiğini anımsatan Ünlü, kimseden herhangi bir liste almadığını savundu.



Partigöç tarafından hazırlandığı iddia edilen ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda TSK'da hayata geçirilmesi planlanan "Atama listesinde" isminin yer almasından dolayı çok sinirlendiğini ve ilk ifadesinde Partigöç'ün ismini verdiğini anlatan Ünlü, şunları söyledi:



"Partigöç devre arkadaşım. Kendisiyle 9 Temmuz 2016 tarihinde bayram vesilesiyle görüştüm. Benim içinde olmadığım bir olayda neden benim ismimi yazar diye sinirlenmiştim. Yine darbe gecesi kendisine küfür etmek için aradım ancak görüşemedim."



"FETÖ üyesi olmayı bir hakaret olarak algılıyorum"



Darbe girişimi ve FETÖ ile ilişkisi bulunmadığını ileri süren Ünlü, şu iddiaları dile getirdi:



"Sınav, soru, para verme, alma, Bank Asya, ideolojik hiçbir şekilde bağım olmadı. Ben FETÖ üyesi olmayı bir hakaret olarak algılıyorum. Kendi çabamla general oldum. Hain darbe girişimine sebep olanları ve manevi şahsiyetime saldıranları kınıyor ve lanetliyorum."



Duruşmada, FETÖ üyesi olmakla suçlanan diğer tutuklu sanıklardan bazıları da suçlamaları reddetti ve beraatlerini talep etti.



Duruşmaya diğer sanıkların dinlenmesi için yarın devam edilecek.