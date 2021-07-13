FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede örgütte Gülen'in alt kısmında 16 kişilik bir heyetin olduğunu ve bu heyetin cemaat içindeki alınacak tüm kararlarda etkin...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede örgütte Gülen'in alt kısmında 16 kişilik bir heyetin olduğunu ve bu heyetin cemaat içindeki alınacak tüm kararlarda etkin rol oynadığını ifade etti.

Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanmıştı. Savcılık tarafından ifadesi alınan İnandı, örgüt yapılanmasında bulunan istişare heyetinin cemaat içerisinde alınacak kararlarda etkin rol oynadığını ve bu 16 kişinin elebaşı Gülen'in sürekli yanında olduğu belirterek, "Cemaatin en tepesinde Fetullah Gülen bulunmaktadır. Unvan olarak bildiğim kadarı ile Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın onursal başkanıdır. Fetullah Gülen'den bahsederken 'Hoca efendi veya büyüğümüz' diye ifade edilirdi. Büyüğümüz ifadesi kullanılmışsa bu bahsedilen kişi Fetullah Gülen'dir. Yapılanmada Fetullah Gülen'in alt kısmında 16 kişilik istişare heyeti bulunmaktadır. Bu istişare heyetinde Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Naci Tosun, Şerif Ali Tekalan, Recep Uzunallı, Mehmet Ali Şengül, Ahmet Kara, Ali Ursavaş, Rıdvan Kızıltepe, Mustafa Yeşil, Barbaros Kocatürk, Bekir Baz, İsmet Aksoy, Mustafa Özcan, Mehmet Ali Büyükçelebi ve Doktor Kudret bulunmaktadır. Bu istişare heyetinden Naci Tosun, İsmail Büyükçelebi, Recep Uzunallı, Ali Ursavaş ve Barbaros Kocatürk sürekli hoca efendinin yanında bulunan isimlerdir. Cemaat içerisinde alınacak kararların tamamına bu istişare heyeti karar vermektedir. Bu istişare heyeti çok önemli olan konularda örneğin Amerika ülkesinin imamı değişecekse, sistemin genel yapısı ile ilgili bir değişiklik yapılacaksa muhakkak hoca efendinin kanaati alınır. O da genelde siz nasıl karar vermişseniz öyle olsun diye cevap verir" ifadelerini kullandı.

"DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA YAKLAŞIK BİN 500 KİŞİ KIRGIZİSTAN'A KAÇTI"

Kırgızistan'ın vize istememesinden dolayı darbe girişiminden sonra buraya kaçan örgüt üyelerinin ilerleyen yıllarda Avrupa'ya ve ABD'ye iltica ettiklerini söyleyen İnandı, "15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi sonrasında yaklaşık 300-350 civarında aile, yani çocukları ile birlikte ortalama bin 500 kişi Kırgızistan ülkesi vize istemediği için Kırgızistan'a kaçarak yerleştiler. Kırgızistan Türk esnaf ve iş adamlarının himmetlerini toplamaktan sorumlu olan Mustafa Doğan ve yardımcısı Mustafa Karadağ isimli şahıslar, Kırgızistan ülkesine kaçan bu aileleri ilk etapta cemaate ait 'Grametey İlköğretim Okulu' yurduna yerleştirerek, ilerleyen süreçte de kalacak ev bulmaları, ilk etapta yiyecek içecek gibi ihtiyaçları karşılayarak ilerleyen süreçte de iş kurmalarına ya da bulmalarına yardımcı olmaktadır. Himmet sorumlusu Mustafa Doğan ve yardımcısı Mustafa Karadağ isimli şahıslar bu insanlara yaptıkları yardımları topladıkları himmetten karşılamaktadırlar. Bu ailelerin büyük bir kısmı ise ilerleyen yıllarda Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelere iltica ettiler. Şu an 50-60 kişi bulunmaktadır" dedi.

Kırgızistan'da yapılan toplantılarda deşifre olmamak için tedbir alınmadığını ve rahatlıkla sohbetleri organize ettiklerini itiraf eden İnandı, şöyle devam etti:

"Kırgızistan'da cemaat mensuplarının bir araya geldiği, dini içerikli bilgilerin verildiği ve hizmet hareketine bağlılığı artırıcı ve motive amaçlı yapılan toplantılardır. Hizmet hareketine yine katılımların sağlanması da amaçlanmaktadır. Kırgızistan ülkesinde deşifre olmamak için sohbetlerde tedbirler alınmamakta, rahatlıkla sohbetler organize edilmektedir. Sohbet genellikle dini bilgisi fazla olan cemaat mensubu ya da Kırgızistan ülkesinde bulunan cemaat tarafından molla olarak adlandırılan kişi tarafından verilmektedir. Genellikle haftada bir gün evlerde, cemaate ait okul ve yurtlarda organize edilmektedir. Sohbetlerde herhangi bir tedbir alınmamaktadır. 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi öncesine kadar olan süreçte Kırgızistan'da hizmet hareketi yapılanması kapsamında himmet gelirleri hakkında ifademin akışında ayrıntılı beyanda bulunmuştum. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra Kırgızistan'daki eğitim kurumlarında öğretmenlerden toplanan yıllık 250 bin ABD doları himmet, Kırgızistan vatandaşı esnaflar ve iş adamları ile Kırgızistan'daki Türk vatandaşı esnaflar ile iş adamlarından toplanan ortalama yıllık 1 milyon ABD doları himmet, bu tarihe kadar devam etmekte ve bu himmet paraları yine ilgili okul müdürü ve muhasebecilerinde toplanmaktadır."

"GEÇEN DÖNEM KIRGIZİSTAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI BİZİM ÖĞRENCİMİZDİ ANCAK GÖREVDEN ALINDI"

Kırgızistan'da 26 yıl bulunduğunu, bulunduğu süre boyunca örgütün okullarında 20 bine yakın öğrencinin mezun olduğunu iddia eden İnandı, mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmının Kırgız vatandaşı olduğunu söyledi. FETÖ'ye bağlı bu eğitim kurumlarında ülkenin önde gelen siyasilerinin çocuklarının da eğitim gördüğünü itiraf eden İnandı, "Kırgızistan'da 26 yıl kadar bulunduğum dönem içerisinde Sebat eğitim kurumlarına bağlı tüm okullarda bu tarihe kadar yaklaşık 20 bin öğrenci mezun olmuştur. Bu öğrencilerin yüzde 95-96'sı Kırgızistan uyrukludur, kalan kesim ise Türk ve başka milletlerdendir. Öğretmenlerin yüzde 90'ı Kırgızistan uyruklu öğretmenlerdir. Bunların da yaklaşık 300'ü hizmet hareketi içerisinde yetişmiş öğretmenlerdir. Bu tarih itibarıyla halihazırda eğitim gören 11 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Okullarımızda Kırgızistan Cumhurbaşkanının torunları, Kırgızistan Başbakanının çocukları, Kırgızistan bakanları ve milletvekillerinin çocukları, asker, polis, iş adamlarının çocukları da olmak üzere her kesimin çocukları eğitim gördüler, görmektedirler. Başvuru ve kayıtlarımız darbe girişiminden sora azaldı. Geçen dönem Kırgızistan Milli Eğitim Bakanı bizim öğrencimizdi ancak görevden alındı. Şu an Viyana Büyükelçisi, Dubai Başkonsolosu, bir önceki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kırgızistan Büyükelçisi bizim okullardan mezun. Cemaate ait okulların kapatılacağı endişesi içindeydim. Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştüğümde kendisi bana Türkiye'de meydana gelen olaylardan haberinin olduğunu, Kırgızistan ülkesindeki cemaate ait eğitim kurumlarını kapatmayı düşünmediğini, hatta Kırgızistan ülkesinde yeni eğitim kurumları açabileceğimizi söyledi. Kendisinin bu izni vermesinin sebebi Kırgızistan'a yatırım yapılmasını istediğinden dolayıdır" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'da yakalanan İnandı, 1990'lı yıllarda FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak biliniyor.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı