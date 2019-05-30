FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'dakidarbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152sanığın yargılandığı davada 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık isemüebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındakisalonda görülen davada karar açıklandı.

Buna göre, sanıklardan 56'sı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasınaçarptırıldı.

Bu sanıklardan, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı AkıncıÜssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren darbeci helikopter pilotu Uğur Kapan 29 kezağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, 18 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan 45'ine 6 yıl 3 ay ile 18 yıl arasında değişen sürelerdehapis cezası verilirken yakalamalı 2 sanığın dosyası ayrıldı.

Mahkeme, 31 sanığın ise beraatine hükmetti.

Kaynak: İHA