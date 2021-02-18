Fenerbahçeli Osayi-Samuel, dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmayı hedefliyor

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, çok çalışarak ve kendini geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmayı hedeflediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, çok çalışarak ve kendini geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmayı hedeflediğini söyledi.

Sarı-lacivertli takımın İngiltere Championship'te mücadele eden Queens Park Rangers'tan kadrosuna dahil ettiği Osayi-Samuel, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de kendimi geliştirmek istiyorum. Kendime koyduğum bir limit yok. İngiltere'de çok iyi bir sezon geçirdim. Bu şekilde devam edersem en üst seviyeye çıkabileceğimi düşünüyorum. Çok çalışırsam ve zayıf noktalarımı geliştirirsem dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmak istiyorum. İyi ve sıkı çalışarak bunu gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Osayi-Samuel, "Genç bir oyuncuyum. Geliştirmem gereken çok nokta var. Final kararları ve gol şansı oluşturma konularında kendimi geliştirmeliyim. Bunun için çalışıyorum. Hız konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz, bunları bir anahtar olarak görüyorum. Ben bu eksiklerimi giderdikten sonra kulüp de bununla kazanım elde edecektir." diye konuştu.

"Fenerbahçe'yi tercih etmemdeki ana etken, Emre Belözoğlu'nun görüşleri"

Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli takımı tercih etmesinde en büyük etkenin sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görüşleri olduğunu aktardı.

Birçok takımdan teklif almasına rağmen Fenerbahçe'ye transfer olan Osayi-Samuel, "Fenerbahçe'yi tercih etmemdeki ana etken, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görüşleri. Benim kendimi Fenerbahçe'de geliştirme imkanımın olduğunu paylaştı. Bu fikir kafamda belirdi. Şu an buradayım ve Fenerbahçe'de oynadığım için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

"Mesut Özil'den çok şey öğreniyorum"

İngiltere pasaportu da bulunan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili şu görüşleri paylaştı:

"Mesut'un Fenerbahçe'ye transferini duyduğumda, burayı tercih etme nedenlerimden biri daha ortaya çıktı. Mesut Özil, buraya gelmem için güçlü bir neden oldu. Mesut Özil'den idmanlarda ve sahada çok şey öğreniyorum. Bu sayede kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

"Baskıyı güven kazanmak için kullanmaya çalışıyorum"

Fenerbahçe taraftarının beklentilerinin farkında olduğunu ve bunu karşılamak istediğini aktaran Bright Osayi-Samuel, şu ifadeleri kullandı:

"Baskı her zaman var. Futbolcuysanız baskıyı her zaman hissedersiniz. Ancak ben baskıyı güven kazanmak için kullanmaya çalışıyorum. Taraftarın beklentilerini karşılamak istiyorum. Transfer sürecinde taraftarlardan çok mesaj aldım. Bu mesajlar bana kendimi çok iyi hissettirdi. Çok çılgıncaydı. İngiltere'de Türk arkadaşlarım var, bahsetmişlerdi bana. Buraya geldikten sonra Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü daha fazla görmüş oldum."

"Blackpool'u tercih ederek hayatımdaki en doğru kararı verdim"

Osayi-Samuel, 15-16 yaşlarında Manchester United tarafından takip edildiği ancak yapılan transfer teklifini kabul etmediğiyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Doğru. O dönemde Blackpool'u tercih ederek hayatımdaki en doğru kararı verdim. Londra'da futbolcuysanız, genç yaşlarda çok fazla insan tarafından takip edilirsiniz. Manchester United ve Arsenal gibi takımlardan teklif geldiğinde gitmek istersiniz. Ailem ile bunu konuştuk ve Manchester United'a gitmemin o dönem kariyerim açısından zor olacağını düşündük. Kendimi geliştirmek adına Blackpool'a gitmeye karar verdim. Hayatımda her zaman doğru kararları almaya çalışıyorum."

Son olarak Süper Lig ve İngiltere Championship ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bright Osayi-Samuel, "Burada ikili mücadeleler dikkatimi çekti. Fiziksel olarak güçlü bir lig. Daha önce Süper Lig'i izlemiştim. Tempo olarak ise biraz yavaş. Oyuncular daha teknik. Futbolcuların ve diğer insanların tutkusu da çok yüksek." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan