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Trendyol Süper Lig 37. Hafta Programı Açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Buna göre 37. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Buna göre 37. haftadaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 37. haftada Galatasaray'ın, şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yapılacak.

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligde birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacak.

Trendyol Süper Lig 37. hafta programı şöyle:

17 Mayıs Cuma

17.00 İstanbulspor - Sivasspor

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor

19.00 Ankaragücü - Pendikspor

19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor

19.00 Kayserispor - Konyaspor

19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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