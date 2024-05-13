Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte yanıtı

Dün akşam 36. haftasının oynandığı ve ezeli rakiplerden hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın maçlarını kazanmasıyla heyecanın doruklara ulaştığı Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı büyük merak konusu.

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

Puanını 99'a yükselten Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasında olan 6 puan farkı korudu ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Sarı-kırmızılılar, derbide Fenerbahçe'ye kaybetse bile son hafta oynanacak Konyaspor maçından 1 puan alması halinde şampiyon olacak.

FENERBAHÇE'NİN İŞİ ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Fenerbahçe ise derbide ezeli rakibini yenip son hafta Konyaspor'un da sarı-kırmızılıları mağlup etmesini bekleyecek. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Kanarya mutlu sona ulaşacak.