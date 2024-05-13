Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Aziz Yıldırım ne zaman basın açıklaması yapacak?

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı ne zaman? Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından gözler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'daydı. Yıldırım basın toplantısı yapacak. Peki, Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM'IN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı merakla beklenen Aziz Yıldırım, aday olduğunu resmen açıkladı. Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

AZİZ YILDIRIM ADAY MI?



Aziz Yıldırım, Haber Global'e verdiği röportajda, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.