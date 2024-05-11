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Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tekrar aday olacak mı, adaylığa başvuracak mı?

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan beklenen adaylık açıklaması geldi. Peki, Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tekrar aday olacak mı, adaylığa başvuracak mı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda bir dönem daha başkanlığa adaylık durumunu açıkladı ve bu kapsamda bir süredir taraftarlar tarafından merak edilmekte olan Ali Koç aday olacak mı? Sorusu da böylece yanıt buldu. Peki, Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tekrar aday olacak mı, adaylığa başvuracak mı?

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda bir dönem daha başkanlığa aday olacağını açıkladı. Başkan Koç, "Camia olarak, tüm bu saldırılara 3 Temmuz 2011'de ve 4 Nisan 2015'te olduğu gibi duruş koymaya ve mücadele etmeye devam etmekteyiz. Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan Genel Kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." Dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle, olağan seçimli genel kurulumuzda başkan adayı olmak için adım atan, bu sürecin ilk gününden itibaren ciddiyetle çalışan, Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda söylem ve yaklaşımlarda bulunan, her adımını saygı çerçevesinde son derece şeffaf ve yapıcı bir şekilde atan Sayın Sadettin Saran ile ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.

Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tekrar aday olacak mı, adaylığa başvuracak mı?

Kendileri ile bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının Fenerbahçe'mizin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Çok çeşitli konularda faydalı fikir alışverişlerinde bulunduk ve ortak paydamız olan Fenerbahçe sevdamız ile ilgili gerekli istişareleri yaptık."

Emir Ceran
Emir Ceran
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