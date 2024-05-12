Onu daha önce böyle görmediniz! İsmail Kartal'dan bütün takıma net uyarı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

İSMAİL KARTAL'DAN TAKIMA MOTİVASYON

Maç öncesinde İsmail Kartal'ın hırsı dikkat çekti. Kartal, diğer maçların aksine ezber bozdu ve oyuncularını saha ortasına topladı ve kenetlendi. Sarı-Lacivertli ekibin hocası, saha ortasında oldukça coşkulu bir konuşma yaparak mücadele öncesinde oyuncularına motivasyon verdi.