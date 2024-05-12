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Onu daha önce böyle görmediniz! İsmail Kartal'dan bütün takıma net uyarı

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabaka öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, önceki maçlardan farklı bir yaklaşımla oyuncularını saha ortasında toplayarak coşkulu bir konuşma yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

İSMAİL KARTAL'DAN TAKIMA MOTİVASYON

Maç öncesinde İsmail Kartal'ın hırsı dikkat çekti. Kartal, diğer maçların aksine ezber bozdu ve oyuncularını saha ortasına topladı ve kenetlendi. Sarı-Lacivertli ekibin hocası, saha ortasında oldukça coşkulu bir konuşma yaparak mücadele öncesinde oyuncularına motivasyon verdi.

Onu daha önce böyle görmediniz! İsmail Kartal'dan bütün takıma net uyarı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig İsmail Kartal Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Jon snow:

Hadi bakalım belki mucize olurda Galatasaray yenilir dört maç üst üste biz şampiyon oluruz diye konuşuyor herhalde

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Mehmet Yörük:

la sezon bitti.ne coskusu senden FB ye teknik trektör olmaz.iyi insan olabilirsin ama vok kötü teknik adamsin

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Gürsel İşlek:

İş işten geçmiş motivasyon konuşması yapıyormuş beyefendi

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İnsan Doktoru:

Yeni mi başlamış lig

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