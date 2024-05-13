SÜPER LİG'DE 36. HAFTA BİTTİ! #9917 Güncel puan durumları ne? Süper Lig 37. haftada hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftası heyecan dolu maçlarla tamamlandı. Lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında zorlu bir mücadele verdi. 90. dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla galip gelmeyi başardı ve rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı son 2 haftaya girilirken korudu. SÜPER LİG'DE 36. HAFTA BİTTİ! Güncel puan durumları ne? Süper Lig 37. haftada hangi maçlar var? İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG'DE SON DURUMLAR

Fenerbahçe sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçlar, ligdeki şampiyonluk yarışının giderek kızıştığını gösteriyor.

Ligde üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Beşinci sıradaki Beşiktaş ise deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti ve Başakşehir ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.

Küme düşme hattındaki takımlardan Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Diğer bir küme düşme adayı olan Atakaş Hatayspor ise evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı.

Haftaya küme düşme hattında giren Gaziantep FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 gibi etkileyici bir skorla yenerek puanını 38'e yükseltti ve düşme hattından çıkmayı başardı. Diğer yandan, Galatasaray'a 3-2 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük ise 37 puanda kalarak düşme hattına girdi.

Puan durumuna göre, 36 puanla 19. sırada bulunan Pendikspor'un yanı sıra 37 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor ve aynı puana sahip olan 17. sıradaki VavaCars Fatih Karagümrük, ligdeki alt sıralardaki takımlar arasındaki çekişmenin yoğunluğunu gösteriyor.

İşte son haftanın maçlarının skorları:

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: 3-0

Trabzonspor-İstanbulspor: 3-0

VavaCars Fatih Karagümrük- Galatasaray : 2-3

: 2-3 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: 3-0

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: 1-6

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: 0-1

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: 3-1

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: 2-1

İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı;

17 Mayıs Cuma;

17.00 | İstanbulspor - Sivasspor

20.00 | Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi;

19.00 | Beşiktaş - Hatayspor

19.00 | MKE Ankaragücü - Pendikspor

19.00 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.00 | Samsunspor - Alanyaspor

19.00 | Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

19.00 | Başakşehir - Trabzonspor

19.00 | Kayserispor - Konyaspor

19 Mayıs Pazar;