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Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri Aziz Yıldırım'ın aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı

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Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, eski başkan Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un adaylığını açıkladığı Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM İÇİN İMZA TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.

KADIKÖY'DE ALİ KOÇ'A TEPKİ

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı. Yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Noter Spor Haberler

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Yorumlar (1)

MHSN SRC :

fb yi ateşleyen GS liler oldu.GS de ikincilik kupa almadan sezonu kapatmak başarısızlıktır ve başkan gider t.direktör gider değilse taraftar bırakmaz.GS yi örnek almak lazım.

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