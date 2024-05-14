Manşetleri görmeniz lazım! Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması dış basında

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, "Göreve geldiğim takdirde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim"sözleriyle gündem oldu. Yıldırım'ın Mourinho açıklaması, Avrupa basınında geniş yer buldu.

İşte Avrupa basında manşetler;

The Sun (İngiltere): Jose Mourinho , 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe 'den teklif aldı.

(İngiltere): , 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi 'den teklif aldı. Football Italia (İtalya): Fenerbahçe 'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho.

'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho. Tutto Mercato (İtalya): Fenerbahçe 'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı.

'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı. AS (İspanya): Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir.

Record (Portekiz): Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho 'yu garanti etti.

'yu garanti etti. A Bola (Portekiz): Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm" ifadelerini kullanmıştı.