Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Sorusu, arama motorları üzerinde araştırılıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği 12 Mayıs 2024 Pazar gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün Fenerbahçe'nin kiminle maçı var?

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları mevcut. Bein Sports 2'yi Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. beIN Sports Tod TV'yi de numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, İstanbul'da Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.