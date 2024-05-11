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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dönem daha aday olacak

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda bir dönem daha başkanlığa aday olacağını açıkladı. Başkan Koç, "Camia olarak, tüm bu saldırılara 3 Temmuz 2011'de ve 4 Nisan 2015'te olduğu gibi duruş koymaya ve mücadele etmeye devam etmekteyiz. Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan Genel Kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan beklenen adaylık açıklaması geldi. Başkan Koç yaptığı açıklamada bir dönem daha aday olacağını söyledi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle, olağan seçimli genel kurulumuzda başkan adayı olmak için adım atan, bu sürecin ilk gününden itibaren ciddiyetle çalışan, Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda söylem ve yaklaşımlarda bulunan, her adımını saygı çerçevesinde son derece şeffaf ve yapıcı bir şekilde atan Sayın Sadettin Saran ile ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.

Kendileri ile bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının Fenerbahçe'mizin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Çok çeşitli konularda faydalı fikir alışverişlerinde bulunduk ve ortak paydamız olan Fenerbahçe sevdamız ile ilgili gerekli istişareleri yaptık."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dönem daha aday olacakFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç

"FENERBAHÇE SON 20 YILDIR SALDIRILARA MARUZ KALIYOR"

Daha önce başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladığını hatırlatan Koç, "Daha önce yaptığım bazı açıklamalarda, önümüzdeki genel kurulumuzda aday olmayacağımı ifade etmiştim. Ancak, yine aynı ifadelerimin devamında, olağanüstü bir durum olması halinde ise düşüncemi tekrar gözden geçirebileceğimi de söylemiştim. Bilindiği üzere, bizden önceki dönemi de içine alacak şekilde, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son 20 yılda camiamızın sistematik ve artan bir şekilde hem saha içinde hem de saha dışında saldırılara maruz kaldığı aşikardır." ifadelerini kullandı.

Başlattıkları mücadelenin arkasında durma kararı aldıklarını vurgulayan Başkan Koç, sözlerini şöyle tamamladı: "Camia olarak, tüm bu saldırılara karşı 3 Temmuz 2011'de ve 4 Nisan 2015'te olduğu gibi duruş koymaya ve mücadele etmeye devam etmekteyiz. Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dönem daha aday olacak

Bundan sonraki adımlarda da Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında camia olarak topyekun mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan genel kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

Mehmet akif Ay:

demekki seneye de galatasaray şampiyon ??????

146
10
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Emir Güler:

adam ne meraklı GS ninn sampiyonluklarıni görmeye

110
6
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AYHAN BAYRAK:

Ayvayı yedik nerdesin aziz başkan

101
7
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Abdullah Kışpınar:

Şaşırdık mı tabi ki hayır

81
3
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süleyman erçin:

Bir Galatasaray'lı olarak tebrik ediyorum :)

73
10
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Ahmet Topalköse:

5 yıldız hayırlı olsun

63
5
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Kosovalı Bir Insan:

Ali Koç olduğu müddetçe benim için Fener ölmüştür

52
3
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Turhan Salduz:

Yine bize hasret yine hüsran var eyvah desene

52
2
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Eyup Sari:

demek ki hada çekeceğiniz var ??

37
2
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Yaşar Aksoy:

Dünyanın en büyük spor klübünde başkan olarak çok başarılı. Futboldan anlamıyor futbol 6 kişilik komite tarafından transfer ve yönetimi yapılsın. Ali Koç inatçı biri kesinlikle futbola karışmamalı. Adam seçimleri de doğru değil.

24
2
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