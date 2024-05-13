Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati belli oldu

Süper Lig'de zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçların oynanacağı 37. haftanın programı açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek şampiyonluk yarışının en kritik maçının günü ve saati belli oldu.

DEV DERBİ SAAT 19.00'DA

Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

AYNI GÜN OYNANMAYACAK

TFF'nin aldığı kararla son 3 hafta tüm maçlar aynı saatte oynanacaktı. Yapılan son görüşmenin ardından Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin tarihi değişti ve Pazar gününe alındı.

37. hafta programı şu şekilde;