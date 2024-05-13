Üye Girişi
Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati belli oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. TFF'nin aldığı kararla son 3 hafta tüm maçlar aynı saatte oynanacaktı. Yapılan son görüşmenin ardından Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin tarihi değişti ve Pazar gününe alındı.

Süper Lig'de zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçların oynanacağı 37. haftanın programı açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek şampiyonluk yarışının en kritik maçının günü ve saati belli oldu.

DEV DERBİ SAAT 19.00'DA

Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

AYNI GÜN OYNANMAYACAK

TFF'nin aldığı kararla son 3 hafta tüm maçlar aynı saatte oynanacaktı. Yapılan son görüşmenin ardından Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin tarihi değişti ve Pazar gününe alındı.

37. hafta programı şu şekilde;

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım
500

Yorumlar (2)

Abdullah null:

günü bile 19.05 lan bu kadar mı ayarladiniz :D

15
2
yanıtYanıtla
veli İdi:

Gs en güçlü mü bilmiyorum ama çook güçlü. Fb yi rezil etmek için var gücüyle uğraşıyor

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title