Aziz Yıldırım: Seçimi kazanırsam Jose Mourinho'yu getireceğim

Seçime gidecek olan Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ardından eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu. Yıldırım, seçimi kazandığı takdirde takımın başına teknik direktör olarak kimi getireceğini açıkladı.

"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

Deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO, FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞIYOR"

Yıldırım, açıklamasının devamında "Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm" şeklinde konuştu.