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Aziz Yıldırım: Seçimi kazanırsam Jose Mourinho'yu getireceğim

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un ardından başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçimi kazandığı takdirde çalışacağı teknik direktörün dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho olduğunu duyurdu. Mourinho ile yaklaşık 2 saat yüz yüze görüştüklerini belirten Yıldırım, "Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim" dedi.

Seçime gidecek olan Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ardından eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu. Yıldırım, seçimi kazandığı takdirde takımın başına teknik direktör olarak kimi getireceğini açıkladı.

"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

Deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım: Seçimi kazanırsam Jose Mourinho'yu getireceğim

"MOURINHO, FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞIYOR"

Yıldırım, açıklamasının devamında "Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Jose Mourinho Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

aymira kırca:

Fenerbahçeli değilim Ama Helal olsun Aziz Başkan…bu ülke kaliteli futbolcuyu ve kaliteli teknik direktörü senle gördü.. yiğidi öldür hakkını yeme!! Senin duruşun asaletin yeter ! Nokta.

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Erkan Arslan:

Pattlak Gözlü Mesut özille Bi Farki Yok Ayrica Nannilerini Pörrsillerinide Unutmasin Metris Damgali Birde Besinci Yildiza Kosa ASLAN GS Gecmisteki Yildizlarina Bak HAGi Jardel Uefa Kupasi Realden Kapttigimiz UEFA Süper Kupamiz Sonra Sneijder Drogba Yetmedi ASLAN icardi SAY SAY Bitmez Bu Belliki Son Nefesini Metriste Vermeye KARARLI ZUHAHAHAHAHAAA

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Gözcü null:

yakışır başkanıma

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Hasan Sabri Tüçel:

Kadere bakar mısınız? Aziz Yıldırım bir yıl daha başkanlık yapmak isterken Ali Koç aday olmuştu. Şimdi de Ali Koç bir yıl daha başkanlık yapmak isterken Aziz Yıldırım aday oluyor ve vaadi de Mourinho. Çok çekişmeli bir seçim olacak.

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Hamdi Baba :

Getirir mi getirir. lakin sampiyon tekrar Galatasaray olur. Marunyo İsmail karar kadar başarılı olamaz.

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