Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından gözler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'daydı.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Aziz Yıldırım, Haber Global'e verdiği röportajda, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

ALİ KOÇ DA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.