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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

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Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı merakla beklenen Aziz Yıldırım, aday olduğunu resmen açıkladı. Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından gözler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'daydı.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Aziz Yıldırım, Haber Global'e verdiği röportajda, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

ALİ KOÇ DA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

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Yorumlar (25)

Zebra 21:

Kurtar bizi buhrandan Aziz başkan

151
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mahmut süt:

Kıral adam geri dönüyor

135
9
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ONY 06:

Hah şöyle ya

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8
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Zeynep serap Yılmaz:

Aziz baskaannn??

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9
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Abdullah Yılmaz:

Hadi inşallah yaaaa

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7
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Doğrucu:

Açık ara alır..

67
6
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Özer Doğan:

Fenerbahçemize Hayırlı olsun

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8
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uCube :

Ali koç, bırakmayacağı için zor gelir. Ali koç parasıyla başta duruyor zaten. ;))

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Emrah Göksu:

seçim olacak ya hani Ali Koç'un elinde olan bir şey değil yani!

yanıt18
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Martin Sikertel:

Helal başkan.

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