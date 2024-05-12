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Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son 2 haftaya taşıdı

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Süper Lig'de Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, aldığı galibiyetle şampiyonluk umudunu son 2 haftaya taşıdı. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle puanını 93'e yükselten takım, ligde son 2 haftaya ezeli rakibinin 6 puan gerisinde girdi.

Süper Lig'de Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, aldığı galibiyetle şampiyonluk umudunu son 2 haftaya taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Ülker Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren goller Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü'den geldi. Bu galibiyetle puanını 93'e yükselten Fenerbahçe, ligde son 2 haftaya ezeli rakibinin 6 puan gerisinde girdi. Aynı saatlerde oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray müsabakasında da sarı-kırmızılı ekip 3-2 kazandı.

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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