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Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçtan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.

- Trendyol Süper Lig : Fenerbahçe : 3 - Kayserispor : 0 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Batshuayi'nin ara pasında Ferdi'nin sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal topu çeldi.

50. dakikada Nazon'un pasında topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girmeden sol çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Livakovic'de kaldı.

59. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan ortasında altıpas içinde Çağlar Söyüncü, topu ağlara gönderdi. 3-0

82. dakikada Fred'in pasında Mert Hakan'ın sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü. Pozisyonun devamında Attamah topu kornere gönderdi

88. dakikada Serdar Dursun ile yaptığı duvar pası sonrası çalımlarla ceza sahası içine giren Fred'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Aleks Topçuoğlu, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Çağlar Söyüncü (Mert Hakan Yandaş dk. 78), Oosterwolde (Osayi-Samuel dk. 66), Djiku, Fred, Cengiz Ünder (Bonucci dk. 82), Szymanski (Serdar Dursun dk. 78), Tadic (King dk. 66), Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Dzeko, Zajc, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Kazdağı (Mehmet Eray Özbek dk. 81), Kolovetsios, Arif Kocaman (Attamah dk. 67), Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Shukurov (Nazon dk. 46), Cardoso, Bourabia (Ackah dk. 81), Mane (Ramazan Civelek dk. 62), Boa Morte

Yedekler: Onurcan Piri, Bahoken, Yiğit Emre Çeltik, Baran Ali Gezek, Jeanvier

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Michy Batshuayi (dk. 18), Alexander Djiku (dk. 43) Çağlar Söyüncü (dk. 59) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Rodrigo Becao (Fenerbahçe) Kartal Kayra Yılmaz, Otabek Shukurov, Gökhan Sazdağı, Boa Morte (Kayserispor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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