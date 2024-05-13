Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kimler kadro dışı?
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan heyecanla beklenen derbi maçının tarihi merak konusu. Ayrıca, bu önemli maçta hangi oyuncuların kadro dışı kalacağı da taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Derbinin ne zaman oynanacağı ve hangi oyuncuların kadroda olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor.
Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kimler kadro dışı?
GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİNDE KİMLER YOK?
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'de Becao gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.