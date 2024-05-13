Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kimler kadro dışı?

GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİNDE KİMLER YOK?

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'de Becao gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.