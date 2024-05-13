Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın lehine çekilmesiyle mevcut başkan Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Eski başkan Yıldırım, yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olma kararı aldı. Yıldırım, bu akşam saat 21.00'de TRT Spor'da açıklamalarda bulunacak. Aziz Yıldırım hangi kanalda? Aziz Yıldırım konuşması 13 Mayıs Canlı izle!

AZİZ YILDIRIM HANGİ KANALDA?

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım, aday olma kararı aldı. Öte yandan Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başlamıştı. Aziz Yıldırım, bu akşam saat 21.00'de TRT Spor'da açıklamalarda bulunacak.

KOÇ, ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

KADIKÖY'DE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı. Yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.