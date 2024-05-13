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Aziz Yıldırım, başkan adaylığı ile ilgili açıklama yaptı

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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adaylığı ve yönetim listesi ile ilgili çıkan haberlere yazılı açıklama yaparak, henüz bir liste hazırlamadığını belirtti. Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağı basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağını ve düşündüğü isimlerle görüşeceğini söyledi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adaylığı ile ilgili henüz yönetim veya kurul listesi hazırlamadığını belirterek, "15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim" dedi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek. Yıldırım, sosyal medyada adaylık ve yönetim listesi ile ilgili çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı. Yıldırım, "Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon oluşturulmaktadır. Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim. Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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