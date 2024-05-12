FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE #9917 Fenerbahçe- Kayserispor maçı canlı (HD) izleme linki!
Fenerbahçe ve Kayserispor'un karşı karşıya geleceği maçın canlı izleme linki yayınlandı. Futbol severler, heyecanla bekledikleri maçı canlı ve HD kalitede izleyebilecekler. FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE Fenerbahçe- Kayserispor maçı canlı (HD) izleme linki!
Trendyol Süper Lig'inin 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE Fenerbahçe- Kayserispor maçı canlı (HD) izleme linki!
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Kayserispor karşısında Livakovic, Ferdi, Djiku, Becao, Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.