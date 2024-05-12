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Dzeko yedek! Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Direnç Tonusluoğluoğlu düdük çalacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Geride kalan 35 maçta 28 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ve 90 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 25 maçta elde ettiği 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 41 puanla 13. sırada kendisine yer buldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi.

Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Shukurov, Kartal Kayra, Bourabia, Mane, Boa Morte, Cardoso.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Köksal Çelik:

Üç büyüklerden kayseri 5 - anadolu takımı fb 0

0
2
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