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Sadettin Saran, Ali Koç lehine adaylıktan çekildi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saadettin Saran ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bir dönem daha aday olma kararını açıkladı. Saran'ın da Koç lehine çekilme kararı aldığı öğrenildi. Ali Koç'un basın açıklamasını kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saadetin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını verdi.

SARAN, KOÇ LEHİNE ÇEKİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı aldı. Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında gelecek haftadan itibaren Anadolu'daki derneklerde, kongre üyeleriyle bir araya gelerek programlara katılacak.

Saadetin Saran, Ali Koç lehine adaylıktan çekildi

AZİZ YILDIRIM'IN DA ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Ali Koç ile Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde basın açıklaması yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de aday olacağı konuşulan bir diğer isim de Aziz Yıldırım.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Saadettin Saran Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (20)

Yusuf Can Yigit:

Kafaya taktı 5. Yıldızı taktıracak bize

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ERKAN ÜNAL:

Sen gel ülkenin sayılı zenginlerinden ol statlarda dalga konusu ol.ihtiyaciniz mi var ali bey ?

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Temha Arak:

lutfen Aziz abi gelsin

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Orkun Yıldırım:

Zamanında Kılıçdaroğlu aday olma dedik dinlemedi, bu Ali koç'a da aday olma dedik bu da dinlemiyor, Ali Koç'un sonu da Kılıçdaroğlu gibi olacak, Aziz Yıldırım aday olursa bu sefer rahat kazanır. Fenerbahçe Fenerbahçe olalı bu Ali koç kadar becereksiz bir başkan görmedi. Daha bir kaç ay önce ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dedi. Hala nasıl aday oluyor anlamak imkansız. İnşallah Aziz Yıldırım aday olurda bu Ali koç'tan kurtulur Fenerbahçe'liler.

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yanıt1
adem karabıyık:

Ali KOÇ Başkan, Fenerbahçe şampiyon DEĞİL.

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2
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Fatih Toprak :

Adam Loser olmaktan vazgeçmiyor, bunda ki hırs kimsede yok... :) Böyle taraftara böyle başkan :)

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Güray Dilli :

Aziz Yıldırım alır bence

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Mustafa Kaya:

FB taraftarı birlik olup aziz yıldırımı getirmesi lazım şart Trabzondan selam

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cemil adıyaman:

desene 3 yıl daha şampiyonluk hayal

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1
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Abdullah KARAMAN:

Ağam bizle eglenii

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