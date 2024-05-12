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Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı

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Galatasaray, Süper Lig'in son 2 haftasına takipçisi Fenerbahçe'nin önünde 6 puan farkla girdi. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta sarı-lacivertliler ile evinde oynayacağı derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak.

Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'in son 2 haftasına takipçisi Fenerbahçe'nin önünde 6 puan farkla girdi. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta sarı-lacivertliler ile evinde oynayacağı derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü son dakikalarda Berkan Kutlu'nun attığı golle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 99'a çıkardı ve bitime 2 hafta kala takipçisi Fenerbahçe'nin de Kayserispor'u yenmesiyle 6 puanlık farkı korudu.

Ligde gelecek hafta Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan en az 1 puan alması durumunda sezonu şampiyon tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Galatasaray Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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