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Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye

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Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başladı. İddialara göre, Branco, kulüpsüz olan Jose Mourinho ile temasa geçti. Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcıya, "Önümüzdeki sezon seninle çalışmak istiyoruz. Haziran ayında seçimimiz var. Kongreden sonra tekrar bir araya gelerek şartları masaya yatırabiliriz" dediği belirtildi.

Trebdyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bitime 3 hafta kala zirveden 6 puan uzakta kalan Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

BRANCO DEVREYE GİRDİ

Sarı-lacivertlilerin Sportif direktörü Mario Branco, ünlü teknik adam Jose Mourinho ile ilk teması kurup, Fenerbahçe'nin ilgisini kendisine iletti.

"SENİNLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin teknik direktör İsmail Kartal ile sezon sonunda yollarını ayıracağı öne sürülürken, sportif direkör Mario Branco'nun kulüpsüz olan vatandaşı Jose Mourinho ile temasa geçtiği öne sürüldü. Bu görüşmede Fenerbahçe tarafının Portekizli çalıştırıcıya, "Önümüzdeki sezon seninle çalışmak istiyoruz. Haziran ayında seçimimiz var. Kongreden sonra tekrar bir araya gelerek şartları masaya yatırabiliriz" dediği aktarıldı.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Yıldırım:

Mourinho yu ne yapacagiz sanki bizde dunyanin en unlu futboculari var da basarili olacak :) ismail kartal candir, Mourinho heyecandir.

4
2
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Sam Fisher:

adamsın

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