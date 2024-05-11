Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncuların durumu iyi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düşmesinin ardından Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, oyuncularımızın durumu iyi" açıklamasını yaptı.
Kulüp Basın Sözcüsü Samet Koç sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ