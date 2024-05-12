Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 4 değişiklikle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynanan Konyaspor müsabakası 11'ine göre Kayserispor karşısına 4 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Konyaspor maçı 11'inden 4 değişikliğe giderek, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'nun yerine Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Michy Batshuayi'ye görev verdi. Ferdi Kadıoğlu zorunlu olarak sağ bekte maça başladı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer almadı. Serdar Aziz ve Rade Krunic ise teknik heyet kararıyla maç kadrosunda bulunmuyor.

Oosterwolde formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkan, sonrasında menisküs ameliyatı geçiren Jayden Oosterwolde 32 gün sonra maça çıktı. Tedavisinin ardından kısa sürede takımla birlikte çalışmalara başlayan başarılı oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı 11'de sahaya çıktı.

İsmail Kartal, Kayserispor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku, Fred, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi."

Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Joshua King, Leonardo Bonucci, Bright Osayi Samuel, Miha Zajc, Serdar Dursun ve Efekan Karayazı ise yedek bekledi.

Takım sahada kenetlendi

Seremoni sonrası Fenerbahçe'de yedek oyuncular ve teknik heyet sahaya girerek, 11'deki futbolcularla birlikte orta sahada kenetlendi. Kısa süreli toplantı yapan sarı-lacivertlilere tribünler de alkışlarla karşılık verdi. - İSTANBUL