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Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı

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Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklayan ve dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini söyleyen Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a da görev vereceği konuşuluyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve bu hafta deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak Fenerbehçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLUP, "MOURINHO'YU GETİRECEĞİM" DEDİ

Geçtiğimiz günlerde mevcut başkan Ali Koç'un tekrar başkan adayı olacağını açıklamasından sonra dün akşam saatlerinde kameralar karşısına geçen eski başkan Aziz Yıldırım da adaylık kararı aldı. Yıldırım, açıklamasında sarı-lacivertli takımı yönetmeye tekrar talip olduğunu ve seçimi kazanması halinde dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini ifade etti. Eski başkanın o sözleri kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düştü.

AYKUT KOCAMAN'A DA GÖREV VERECEK

Fenerbahçe'nin şampiyon olması için kolları sıvadığını ve yakın zamanda bir basın toplantısı yaparak açıklamalarda bulunacağını söyleyen Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a da görev vereceği konuşuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Aykut Kocaman Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Orhan Özsoy:

En büyük başkan aziz yıldırım...

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