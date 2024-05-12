Merih Demiral'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı

Suudi Arabistan takımı Al Ahli'de oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Demiral, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılık sürecini, Suudi Arabistan'a transferini, EURO 2024'e ilişkin beklentilerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

"RONALDO İLE KONUŞTUM"

Arabistan'a transfer olma süreci hakkında konuşan Demiral, "Arabistan Ligi'ne transfer sürecim hızlı gelişti. Buraya transfer olacağımı hiç beklemiyordum. Hocamızın çok etkisi oldu. Onunla konuşunca ikna oldum. Projeyi anlattılar, buranın ne kadar gelişeceğini dile getirdiler. Gayet mutluyum, yeni bir deneyim oluyor. İnşallah uzun süre boyunca burada kalırım. Gelmeden önce Ronaldo ile konuştum. Buraya gelmemde onun etkisi çok oldu. O herkese yol açtı. Çok büyük futbolcular geliyor ve bence daha da çok gelecek. Ben de onların arasında olduğum için şanslıyım" dedi.

"FENERBAHÇE İÇİMDE BİR UKTE OLARAK KALDI"

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılık sürecini anlatan Demiral, "Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara, içimde bir ukte olarak kaldı. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu. Ayrılmamla ilgili Fenerbahçe ile bir süreç yoktu, şahıslarla ilgili bir süreç vardı. Çünkü o zaman ki şahıslar çok büyük etken oldu. Değişik şeyler yaptılar. Çok da konuşmamak lazım. Siz anladınız" ifadelerini kullandı.