Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi liderliğinde galibiyeti
Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kayserispor maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ligde 12, toplamda 24. golüne ulaştı.
Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kayserispor maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ligde 12, toplamda 24. golüne ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde forma giydiği 26 karşılaşmanın sadece 3'ünde ilk 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı 18. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.
Ligde son 8 maçta 6 kez gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 gol attı.
Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor'a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 24. golüne ulaştı.
Batshuayi, Kayserispor karşısında 78. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı. - İSTANBUL