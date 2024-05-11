Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman?

BURSASPOR - FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Bursaspor ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanalları mevcut. Bein Sports 5'i Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. beIN Sports Tod TV'yi ise numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, Bursa'da, Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleşecek.