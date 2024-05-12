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Şampiyonluk yarışı alev alev! Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 yendi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup etti ve şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşıdı. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 18. dakikasında Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Şampiyonluk yarışı alev alev! Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 yendi

DJIKU 2 YAPTI

İlk yarının son anlarında da baskısını arttıran Fenerbahçe'de 43. dakikada Alexander Djiku'nun mükemmel golüyle durumu 2-0 yaptı. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

Şampiyonluk yarışı alev alev! Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 yendi

ÇAĞLAR FARKI AÇTI

İkinci yarıya da oldukça etkili başlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 59. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle durumu 3-0'a getirdi. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Şampiyonluk yarışı alev alev! Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 yendi

PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 36 maç-99 puan

2- Fenerbahçe: 36 maç-93 puan

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

VerdikYetkiyi GordukEtkiyi:

6 puan fark var, yaris alev alev demis baslik. 3 puan fark olsaydi ne baslik atilacakti acaba XD

23
2
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Emre Ürker:

Şampiyona selam dur ????????

11
5
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Mustafa Kaya:

Alev Alevmi yalnışın var Şampiyo. oldu cünkü galatasaray ikide sıfır yapması lazım

8
1
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Eclipse Moon34:

Eeeeeee yani bunlar varya şampiyonluk turuna atarlar alışıklar zaten olmadan olmuş gibi takılmaya

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