Şampiyonluk yarışı alev alev! Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 yendi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup etti ve şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşıdı. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.
Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI
Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 18. dakikasında Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
DJIKU 2 YAPTI
İlk yarının son anlarında da baskısını arttıran Fenerbahçe'de 43. dakikada Alexander Djiku'nun mükemmel golüyle durumu 2-0 yaptı. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.
ÇAĞLAR FARKI AÇTI
İkinci yarıya da oldukça etkili başlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 59. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle durumu 3-0'a getirdi. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmadı ve maç bu skorla sona erdi.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray: 36 maç-99 puan
2- Fenerbahçe: 36 maç-93 puan