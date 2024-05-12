Şampiyonluk yarışı alev alev! Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 yendi

Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 18. dakikasında Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

DJIKU 2 YAPTI

İlk yarının son anlarında da baskısını arttıran Fenerbahçe'de 43. dakikada Alexander Djiku'nun mükemmel golüyle durumu 2-0 yaptı. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

ÇAĞLAR FARKI AÇTI

İkinci yarıya da oldukça etkili başlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 59. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle durumu 3-0'a getirdi. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmadı ve maç bu skorla sona erdi.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 36 maç-99 puan

2- Fenerbahçe: 36 maç-93 puan