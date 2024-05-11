Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL