Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu mu?

Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından gözler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'daydı. Peki, Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu mu? Detaylar haberimizde...

AZİZ YILDIRIM YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Aziz Yıldırım, Haber Global'e verdiği röportajda, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum" dedi.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

1998-2018 yılları arasında 20 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, 2018 yılındaki seçimli olağan genel kurulda Ali Koç'a karşı başkanlık yarışını kaybetmişti. Ali Koç 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kalmıştı. Başkanlık seçimi Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs'ta olacak.