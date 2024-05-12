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Adaylığını yeni açıklamıştı! Kadıköy'de "Ali Koç istifa" sesleri

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Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçta bazı sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı. Bir bölüm Fenerbahçe taraftarı ise bu tepkileri ıslıkladı. Öte yandan bir grup taraftardan da aday olup olmayacağı merak edilen eski başkan Aziz yıldırım lehine sesler yükseldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla beraber puanını 93'e çıkaran Fenerbahçe, 99 puanı bulunan lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

ALİ KOÇ'U İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasının 74. dakikasında yönetim aleyhinde tezahüratta bulundu. Tribünlerin bir bölümü bu dakikada, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı. Bir bölüm Fenerbahçe taraftarı ise bu tepkileri ıslıkladı.

Adaylığını yeni açıklamıştı! Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

AZİZ YILDIRIM'A DESTEK

Öte yandan bir gruptan da aday olup olmayacağı merak edilen eski başkan Aziz yıldırım lehine tezahüratlar yapıldı. Kadıköy'deki bazı taraflardan "Aziz Yıldırım" sesleri yükseldi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Kayserispor Fenerbahçe Kadıköy Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Tandogan Dogan:

ali koc 5 sene olmus ..tek kupasi var..aday olmamalidir

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