Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı mı? (VİDEO) Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkan adaylığı açıklaması

Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı mı? Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından gözler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'daydı. Peki, Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı mı? İşte, Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkan adaylığı açıklaması haberimizde!

AZİZ YILDIRIM ADAYLIĞINI AÇIKLADI MI?

Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı merakla beklenen Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Aziz Yıldırım, Haber Global'e verdiği röportajda, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.