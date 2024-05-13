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Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü

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Fenerbahçe'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda dev bir adım attı. Seçimi kazanması halinde sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemine başlayacak olan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirmek istiyor. Yıldırım ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe başkanlığına aday olmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü bir teknik adamı getirmek için kolları sıvadı.

Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü

MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'deki ikinci dönemine güçlü girmek isteyen Yıldırım, teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu istiyor. Öte yandan Aziz Yıldırım ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü

"KULÜP ARIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kulüp çalıştırmak istediğini açıklayan Mourinho, "Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında finallere ulaştım. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam. Peki Nerede? İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir kulüpte çalışabilirim" ifadelerini kullanmıştı. Sırasıyla Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, Roma'daki görevinden 16 Ocak 2024'te ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Sinan Kaygisiz:

Eskiye rağbet olsa bit pazarina nur yağardi.. yapmayin etmeyin... gönderene kadar neler çektik.

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Abdulhak Myradow:

Bu teknik direktor türk futbolunu bitcoin gibi fırlatır.GS külübü şimdiden merak etmeye başlamıştır.Seneye lig ve avrupada kupa garanti inşalla.

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mahmut süt:

efsane başkanı yedek kulübesinde anelka vardı ve GS maçında oyuna girer 88 pasla golu atar Ali efendi nın yedeği serdar dursun

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Blackened:

Mourinho iyi kadroyla çalışmak ister. Yıldız ister. Fbnin mevcut kadrosu gayet iyi, bence bir iki kalite takviyeyle yetinecek, eldekileri degerlendirmesini bilen bir hoca olmalı. Mourinho gelirse kulübü çok büyük masrafa sokar. Beşiktaşlı olarak iyi bir hamle olacağını düşünmüyorum

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