Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü
Fenerbahçe'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda dev bir adım attı. Seçimi kazanması halinde sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemine başlayacak olan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirmek istiyor. Yıldırım ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Fenerbahçe başkanlığına aday olmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü bir teknik adamı getirmek için kolları sıvadı.
MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'deki ikinci dönemine güçlü girmek isteyen Yıldırım, teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu istiyor. Öte yandan Aziz Yıldırım ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
"KULÜP ARIYORUM"
Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kulüp çalıştırmak istediğini açıklayan Mourinho, "Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında finallere ulaştım. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam. Peki Nerede? İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir kulüpte çalışabilirim" ifadelerini kullanmıştı. Sırasıyla Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, Roma'daki görevinden 16 Ocak 2024'te ayrıldı.