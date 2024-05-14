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Galatasaray'dan derbide çifte kupa talebi: TFF'ye başvuracaklar

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Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray, derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe maçında şampiyonluğa ulaşması durumunda sevincini kupa ile taçlandırmak istiyor. Ancak Süper Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre matematiksel olarak sarı kırmızılar şampiyonluğu henüz garantilemediği için Fenerbahçe maçında istediği sonucu elde etse dahi kupayı kaldıramayacak.

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray, pazar günü sarı lacivertli takımla oynayacağı derbi öncesi TFF'ye başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray pazar günü ezeli rakibi karşısında şampiyonluğa ulaşması durumunda sevincini kupa ile taçlandırmak istiyor. Fenerbahçe'nin önünde 6 puanlık avantajla giren Galatasaray 24. şampiyonluk için artık saatleri sayarken beraberlikte dahi sarı kırmızılılar sezonu mutlu sonla tamamlamayı başaracak.

2 KUPAYI BİRDEN İSTİYORLAR

Ancak Süper Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre matematiksel olarak sarı kırmızılar şampiyonluğu henüz garantilemediği için Fenerbahçe maçında istediği sonucu elde etse dahi kupayı kaldıramayacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sahaya çıkmadığı için hükmen galip sayılarak kazandığı Turkcell Süper Kupa ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluk kupasının derbiye getirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan derbide çifte kupa talebi: TFF'ye başvuracaklar

SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ NE DİYOR?

11. madde; "(1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

Galatasaray'dan derbide çifte kupa talebi: TFF'ye başvuracaklar

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Çoşkun Çavuşoğlu:

Hadi leennn Fener ağlama??

4
1
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Albea:

Verin la kupalarımızı.

3
0
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