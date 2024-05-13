SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe DERBİ TARİHİ ne zaman? DERBİ SAAT KAÇTA, NERDE? #9917

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda diğer 2 maçı kaybetseler bile şampiyonluğa ulaşabilecek. Öte yandan, Fenerbahçe'nin derbi dışında 1 galibiyet alması ve rakip takımın kalan 3 maçını kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşabileceği belirtiliyor. Şampiyonluk ihtimalleri değerlendirilirken, futbolseverlerin gözleri derbi tarihine çevrildi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı ve tüm detaylar merak ediliyor. SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe DERBİ TARİHİ ne zaman? DERBİ SAAT KAÇTA, NERDE? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak. Edinilen son dakika bilgisine göre maçın saati ise 19.00 olarak belirlendi.

İl Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray deplasmanına 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftarın gidebileceği belirtildi. Bu karar, taraftarların güvenliği ve maçın sağlıklı bir şekilde geçmesi için alınan önlemler arasında yer alıyor.

AYNI GÜN OYNANMAYACAK

TFF'nin aldığı kararla son 3 hafta tüm maçlar aynı saatte oynanacaktı. Yapılan son görüşmenin ardından Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin tarihi değişti ve Pazar gününe alındı.

İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı;

17 Mayıs Cuma;

17.00 | İstanbulspor - Sivasspor

20.00 | Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi;

19.00 | Beşiktaş - Hatayspor

19.00 | MKE Ankaragücü - Pendikspor

19.00 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.00 | Samsunspor - Alanyaspor

19.00 | Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

19.00 | Başakşehir - Trabzonspor

19.00 | Kayserispor - Konyaspor

19 Mayıs Pazar;

19.00 | Galatasaray - Fenerbahçe