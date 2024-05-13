SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe DERBİ TARİHİ ne zaman? DERBİ SAAT KAÇTA, NERDE? #9917
SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe DERBİ TARİHİ ne zaman? DERBİ SAAT KAÇTA, NERDE? Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan heyecanla beklenen derbi maçının tarihi ve saati belli oldu. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma hakkında detaylar son dakika haber olarak duyuruldu.
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda diğer 2 maçı kaybetseler bile şampiyonluğa ulaşabilecek. Öte yandan, Fenerbahçe'nin derbi dışında 1 galibiyet alması ve rakip takımın kalan 3 maçını kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşabileceği belirtiliyor. Şampiyonluk ihtimalleri değerlendirilirken, futbolseverlerin gözleri derbi tarihine çevrildi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı ve tüm detaylar merak ediliyor. SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe DERBİ TARİHİ ne zaman? DERBİ SAAT KAÇTA, NERDE? İşte ayrıntılar...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak. Edinilen son dakika bilgisine göre maçın saati ise 19.00 olarak belirlendi.
İl Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray deplasmanına 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftarın gidebileceği belirtildi. Bu karar, taraftarların güvenliği ve maçın sağlıklı bir şekilde geçmesi için alınan önlemler arasında yer alıyor.
AYNI GÜN OYNANMAYACAK
TFF'nin aldığı kararla son 3 hafta tüm maçlar aynı saatte oynanacaktı. Yapılan son görüşmenin ardından Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin tarihi değişti ve Pazar gününe alındı.
İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı;
17 Mayıs Cuma;
17.00 | İstanbulspor - Sivasspor
20.00 | Antalyaspor - Adana Demirspor
18 Mayıs Cumartesi;
19.00 | Beşiktaş - Hatayspor
19.00 | MKE Ankaragücü - Pendikspor
19.00 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.00 | Samsunspor - Alanyaspor
19.00 | Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
19.00 | Başakşehir - Trabzonspor
19.00 | Kayserispor - Konyaspor
19 Mayıs Pazar;
19.00 | Galatasaray - Fenerbahçe