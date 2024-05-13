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SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe DERBİ TARİHİ ne zaman? DERBİ SAAT KAÇTA, NERDE? #9917

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SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe DERBİ TARİHİ ne zaman? DERBİ SAAT KAÇTA, NERDE? Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan heyecanla beklenen derbi maçının tarihi ve saati belli oldu. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma hakkında detaylar son dakika haber olarak duyuruldu.

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda diğer 2 maçı kaybetseler bile şampiyonluğa ulaşabilecek. Öte yandan, Fenerbahçe'nin derbi dışında 1 galibiyet alması ve rakip takımın kalan 3 maçını kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşabileceği belirtiliyor. Şampiyonluk ihtimalleri değerlendirilirken, futbolseverlerin gözleri derbi tarihine çevrildi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı ve tüm detaylar merak ediliyor. SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe DERBİ TARİHİ ne zaman? DERBİ SAAT KAÇTA, NERDE? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak. Edinilen son dakika bilgisine göre maçın saati ise 19.00 olarak belirlendi.

SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe DERBİ TARİHİ ne zaman? DERBİ SAAT KAÇTA, NERDE? #9917

İl Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray deplasmanına 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftarın gidebileceği belirtildi. Bu karar, taraftarların güvenliği ve maçın sağlıklı bir şekilde geçmesi için alınan önlemler arasında yer alıyor.

AYNI GÜN OYNANMAYACAK

TFF'nin aldığı kararla son 3 hafta tüm maçlar aynı saatte oynanacaktı. Yapılan son görüşmenin ardından Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin tarihi değişti ve Pazar gününe alındı.

İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı;

17 Mayıs Cuma;

17.00 | İstanbulspor - Sivasspor

20.00 | Antalyaspor - Adana Demirspor

SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe DERBİ TARİHİ ne zaman? DERBİ SAAT KAÇTA, NERDE? #9917

18 Mayıs Cumartesi;

19.00 | Beşiktaş - Hatayspor

19.00 | MKE Ankaragücü - Pendikspor

19.00 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.00 | Samsunspor - Alanyaspor

19.00 | Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

19.00 | Başakşehir - Trabzonspor

19.00 | Kayserispor - Konyaspor

19 Mayıs Pazar;

19.00 | Galatasaray - Fenerbahçe

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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