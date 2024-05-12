Aslan, sürprize izin vermedi! Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde bitime 2 hafta kala 6 puanlık farkı korudu.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 3-2 sarı-kırmızılar kazandı.
İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda ev sahibi takım, 34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra baskısını arttıran Galatasaray, 45+4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
CİMBOM KAÇTI, KARAGÜMRÜK YAKALADI
Galatasaray, 70. dakikada Dries Mertens'in golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Karagümrük ise 83. dakikada Markao ile skora dengeyi getirdi.
GALBİYET GOLÜ BERKAN'DAN
Galatasaray, 90. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahasında attığı golle 3-2 öne geçti. Uzatmalarda gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf, sarı-kırmızlı takım oldu.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray: 36 maç-99 puan
2- Fenerbahçe: 36 maç-93 puan