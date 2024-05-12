Üye Girişi
Haberler

Aslan, sürprize izin vermedi! Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde bitime 2 hafta kala 6 puanlık farkı korudu.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 3-2 sarı-kırmızılar kazandı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda ev sahibi takım, 34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra baskısını arttıran Galatasaray, 45+4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Aslan, sürprize izin vermedi! Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti

CİMBOM KAÇTI, KARAGÜMRÜK YAKALADI

Galatasaray, 70. dakikada Dries Mertens'in golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Karagümrük ise 83. dakikada Markao ile skora dengeyi getirdi.

GALBİYET GOLÜ BERKAN'DAN

Galatasaray, 90. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahasında attığı golle 3-2 öne geçti. Uzatmalarda gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf, sarı-kırmızlı takım oldu.

Aslan, sürprize izin vermedi! Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti

PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 36 maç-99 puan

2- Fenerbahçe: 36 maç-93 puan

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500

Yorumlar (5)

veli İdi:

Fener yenince şampiyonluk yarışı alev alev,Galatasaray yenince sıradan bir başlık. Hayırlı işler sayın boş işler sorumlusu

41
6
yanıtYanıtla
Sagocu 21:

şampiyooooooooooooon

38
7
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

haftaya feneri yenip tadını çıkara çıkara şampiyon olacağız.

18
2
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Uçun kuşlar uçunnnnnnn :DD

13
2
yanıtYanıtla
Sedat Aslan:

ŞAMPİYON Galatasaray

14
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title