Fenerbahçe Beko, Bursaspor'u farklı mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım sahasında Fenerbahçe Beko'ya 112-166'lık skorla mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 112-166'lık skorla mağlup oldu.
Salon: Tofaş
Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Yiğit Gönültaş
Bursaspor: Young 14, Michineau 14, Neal 9, Brown 32, Zivko 26, Davit Mutaf 13, Ömer Utku Al 4, Metin Türen
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Sertaç Şanlı 10, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu, Noua 20, Montley 4, Metecan Birsen, Tarık Biberoviç 15, Pierre 11, Madar 20, Dorsey 6
1. Periyot: 25-25
Devre: 40-51 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 68-68
Normal süre: 96-96 - BURSA