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Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Cengiz Ünder'in sağ taraftan verdiği pasta topla buluşan Tadic'in ceza sahası içi sol çaprazdan sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

11. dakikada Tadic'in pasında Fred'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Bilal'in müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

18. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Livakovic'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Oosterwolde'nin ceza sahası içine kadar girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal'in kurtarışı sonrası top oyun alanına geri döndü.

36. dakikada Szymanski'nin pasında topla buluşan Tadic, ceza sahası içi sol çaprazdan dar bir açıdan şutunu çekti. Kaleci Bilal, uzak köşeye yönelen topu kornere çeldi.

43. dakikada Oosterwolde, rakiplerini çalımlayarak sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yerden pasını gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Aleks Topçuoğlu, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Hakan Yandaş, Dzeko, King, Bonucci, Osayi-Samuel, Zajc, Serdar Dursun, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Kazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Shukurov, Cardoso, Bourabia, Mane, Boa Morte

Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Nazon, Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Ackah, Jeanvier

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Michy Batshuayi (dk. 18), Alexander Djiku (dk. 43) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Rodrigo Becao (Fenerbahçe) Kartal Kayra Yılmaz, Otabek Shukurov (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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