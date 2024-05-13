Selim Kosif kimdir? Selim Kosif zengin mi, serveti ne kadar?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Burhan Kuzu hakkında araştırmalar yapılıyor. Selim Kosif kimdir? Selim Kosif zengin mi, serveti ne kadar?

SELİM KOSİF KİMDİR?

Aile kökenleri Rize'ye dayanan Selim Kosif, 1964'te İstanbul'da dünyaya geldi. Lise sonrası yüksek öğrenimini kısa bir süre Almanya'da yaptıktan sonra ABD, Los Angeles'ta tamamladı. Selim Kosif, ailesinin kurduğu 1970'lerde inşaat, deniz nakliyatı ile faaliyetine başlayan ardından da 1984'te girdikleri otomotiv bayiliği ve son dönem otel yatırımları ile öne çıkan Kosifler Grup'un Yönetim Kurulu Üyesidir.

Selim Kosif, 1998'den beri Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım'ın 11. kez başkan seçildiği Kasım 2013'te yönetim kuruluna (Reklam Pazarlama ve Kaynak Yaratma Sorumlusu – Bayan Basketbol Şube Sorumlusu) yedek üye olarak girdi. Aziz Yıldırım'ın 12. başkanlığı döneminde de (Reklam-pazarlama sorumlu yardımcısı) yönetim kurulunda yedek üye olarak görevini sürdürmekte olan Kosif'in bu görevleri, 3 Haziran 2018'de yapılan Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, listesinde yer aldığı Aziz Yıldırım'ın başkanlığı Ali Koç'a kaybetmesiyle sona erdi.