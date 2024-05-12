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FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM I Maçı canlı (HD) izleme linki! #9917

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Fenerbahçe ve Kayserispor takımları arasındaki karşılaşmanın canlı anlatımı ve HD izleme linki yayınlandı. Futbol severler, bu önemli maçı canlı ve yüksek çözünürlükte izleme fırsatı bulacaklar.

Trendyol Süper Lig'inin 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe- Kayserispor maçı 19:00'da başladı. FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM I Maçı canlı (HD) izleme linki!

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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