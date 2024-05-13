Taraftar adını haykırıyordu! Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un adaylığını açıkladığı Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

HAFTA İÇİ ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı. Aziz Yıldırım'ın ise hafta içi düzenlenecek bir basın toplantısıyla Fenerbahçe başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

ALİ KOÇ ADAY OLDU

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

KADIKÖY'DE ALİ KOÇ'A TEPKİ

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı. Yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.