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Taraftar adını haykırıyordu! Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu

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Fenerbahçe'de yönetimin istifasını talep eden bir grup kongre ve divan üyesi, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık için aday olması için harekete geçti. Yıldırım'ın adaylığını hafta içi düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklaması bekleniyor. Tribünler, son maçta yönetimi istifaya davet etmiş ve Aziz Yıldırım lehine tempo tutmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un adaylığını açıkladığı Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

HAFTA İÇİ ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı. Aziz Yıldırım'ın ise hafta içi düzenlenecek bir basın toplantısıyla Fenerbahçe başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

ALİ KOÇ ADAY OLDU

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

KADIKÖY'DE ALİ KOÇ'A TEPKİ

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı. Yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Gökhan Gülmez:

doğru karar

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Şıvanştayger:

Ali Koç başkan GS şampiyon

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Erdinç erbay:

Aziz başkan tek çare en baştan sakın gitmemeli demiştim.Gidince 10 yıl şampiyon olamayacak diyerek eklemiştim

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