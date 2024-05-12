TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI Süper Lig'de birinci kim? Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonu olan Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu sezonunda, zirve mücadelesi nefes kesici bir hal aldı. 1. sırada yer alan Galatasaray bugün oynanan maç sonucunda yerini garantiledi. TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI Süper Lig'de birinci kim?

TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI

Galatasaray 99 Puan

Fenerbahçe 93 Puan

Trabzonspor 61 Puan

Başakşehir 58 Puan

Beşiktaş 55 Puan