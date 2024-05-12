TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI Süper Lig'de birinci kim? Galatasaray mı Fenerbahçe mi?
Trendyol Süper Lig'de liderin kim olduğu merak konusu. Süper Lig'de oynanan maçlar sonucunda oluşan sıralama ve liderin kim olduğu bilgisi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Trendyol Süper Lig sıralaması ve lideri hakkında detaylar haberimizde.
Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonu olan Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu sezonunda, zirve mücadelesi nefes kesici bir hal aldı. 1. sırada yer alan Galatasaray bugün oynanan maç sonucunda yerini garantiledi. TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI Süper Lig'de birinci kim?
TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI
Galatasaray 99 Puan
Fenerbahçe 93 Puan
Trabzonspor 61 Puan
Başakşehir 58 Puan
Beşiktaş 55 Puan