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TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI Süper Lig'de birinci kim? Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

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Trendyol Süper Lig'de liderin kim olduğu merak konusu. Süper Lig'de oynanan maçlar sonucunda oluşan sıralama ve liderin kim olduğu bilgisi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Trendyol Süper Lig sıralaması ve lideri hakkında detaylar haberimizde.

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonu olan Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu sezonunda, zirve mücadelesi nefes kesici bir hal aldı. 1. sırada yer alan Galatasaray bugün oynanan maç sonucunda yerini garantiledi. TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI Süper Lig'de birinci kim?

TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI

Galatasaray 99 Puan

Fenerbahçe 93 Puan

Trabzonspor 61 Puan

Başakşehir 58 Puan

Beşiktaş 55 Puan

TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI Süper Lig'de birinci kim? Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI Süper Lig'de birinci kim? Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI Süper Lig'de birinci kim? Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Trendyol Süper Lig Galatasaray Trabzonspor Fenerbahçe Beşiktaş Trendyol Futbol Futbol Gündem Spor Haberler

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