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Fenerbahçe'de beklenen oldu! Aziz Yıldırım, aday olacak

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Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın lehine çekilmesiyle mevcut başkan Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Eski başkan Yıldırım, yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olma kararı aldı. Yıldırım, bu akşam saat 21.00'de TRT Spor'da açıklamalarda bulunacak.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran'ın mevcut başkan Ali Koç lehine adaylıktan çekilmesinin ardından gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrilmişti. Yıldırım, adaylık konusunda kararını verdi.

ALİKOÇ'A RAKİP OLACAK

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım, aday olma kararı aldı. Öte yandan Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başlamıştı. Aziz Yıldırım, bu akşam saat 21.00'de TRT Spor'da açıklamalarda bulunacak.

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Aziz Yıldırım, aday olacak

KOÇ, ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde aday olacak

KADIKÖY'DE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı. Yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (8)

Vatandaş sade:

Ali Koç başkana haksızlık yapılmasın

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Sedat Açıkgöz:

ne haksızlığı 6 yılda 0 şampiyonluk birde haksızlık ha ne yüzsüzlük bu

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Mhmt Konca:

başkan Aziz yildirim

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Hasan Sabri Tüçel:

Yapma Aziz başkan. Galatasaray'ın 3.. ve 4.yıldızı gören başkansın. Seneye 5.yıldızı mı görmek istiyorsun. Bırak da Ali Koç görsün.

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Zebra 21:

Gel bizi bu fetret devrinden kurtar Aziz başkan

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Samet GÜR:

amin

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Yorumların Efendisi:

Koskoca FENERBAHÇE bu kadar mı sahipsiz arkadaş? Yok mu başka gerçek FENERBAHÇE' li başkan adayı ?

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Sedat Açıkgöz:

hadi aziz başkan tekrar şahlanmaya

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