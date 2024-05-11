Kayserispor'un İstanbul seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi." açıklamasında bulundu.

Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli kamuoyu, Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi. Camiamıza büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kayseri Havalimanı'na dönen uçak, gerekli teknik incelemenin ardından İstanbul'a hareket etti.